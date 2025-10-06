Jeune public Parlecoeur, pour les bébés et ceux qui les accompagnent Colmar

Jeune public Parlecoeur, pour les bébés et ceux qui les accompagnent

PARLECOEUR invite à partager, explorer, se poser dans un parcours sensible où l’on peut traverser les émotions inhérentes au début de la vie et naviguer ensemble au cœur du lien petits/parents.

13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 53 01 salle.europe@colmar.fr

English :

PARLECOEUR invites you to share, explore and settle down on a sensitive journey through the emotions inherent to the beginning of life, and to navigate together at the heart of the parent/child bond.

German :

PARLECOEUR lädt dazu ein, sich mit anderen auszutauschen, zu erforschen und sich auf einem sensiblen Weg niederzulassen, auf dem man die Emotionen, die mit dem Beginn des Lebens einhergehen, durchqueren und gemeinsam durch das Herz der Bindung zwischen Kindern und Eltern navigieren kann.

Italiano :

PARLECOEUR vi invita a condividere, esplorare e a rilassarvi in un viaggio sensibile attraverso le emozioni insite nell’inizio della vita, navigando insieme nel cuore del legame genitore/figlio.

Espanol :

PARLECOEUR le invita a compartir, explorar e instalarse en un viaje sensible a través de las emociones inherentes al comienzo de la vida, navegando juntos en el corazón del vínculo padre-hijo.

