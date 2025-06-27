Jeune Public Quand les corbeaux auront des dents Saison Romans Scènes Salle Jean Vilar Romans-sur-Isère

Jeune Public Quand les corbeaux auront des dents Saison Romans Scènes
Salle Jean Vilar Romans-sur-Isère
dimanche 26 avril 2026.

Salle Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-04-26 16:00:00
fin : 2026-04-26 16:55:00

2026-04-26

L’Espèce de compagnie
Adaptation libre du livre La saga du Grand Corbeau de Sharon Stewart
+33 4 75 45 89 80  billetterie@ville-romans26.fr

The Pet Species
Free adaptation of the book The Saga of the Raven by Sharon Stewart

