Jeune Public Quand les corbeaux auront des dents Saison Romans Scènes Salle Jean Vilar Romans-sur-Isère
Jeune Public Quand les corbeaux auront des dents Saison Romans Scènes Salle Jean Vilar Romans-sur-Isère dimanche 26 avril 2026.
Jeune Public Quand les corbeaux auront des dents Saison Romans Scènes
Salle Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 16:00:00
fin : 2026-04-26 16:55:00
Date(s) :
2026-04-26
L’Espèce de compagnie
Adaptation libre du livre La saga du Grand Corbeau de Sharon Stewart
.
Salle Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Pet Species
Free adaptation of the book The Saga of the Raven by Sharon Stewart
L’événement Jeune Public Quand les corbeaux auront des dents Saison Romans Scènes Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-06-27 par Valence Romans Tourisme