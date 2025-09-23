Jeune public Street Fool

24 Rue Vauban Muntzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-20 15:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Théâtre sans parole, clown et magie par Max Maccarinelli.

Théâtre sans parole, clown et magie par Max Maccarinelli.

Arturo, personnage clownesque et surréaliste, est un vagabond qui transporte tout sur son dos et dans des chariots improvisés. Ce bric-à-brac n’est pas seulement sa maison… et devant nous un véritable restaurant prend forme. Entre recettes improbables, objets qui s’animent et casseroles fumantes, Arturo nous entraîne, entre l’absurde et le comique, dans un voyage où la réalité se déforme sous nos yeux… pour notre plus grand plaisir ! .

24 Rue Vauban Muntzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 63 80 contact@cc-riedbrun.fr

English :

Theater without words, clowning and magic by Max Maccarinelli.

German :

Theater ohne Worte, Clown und Zauberei von Max Maccarinelli.

Italiano :

Teatro senza parole, clownerie e magia di Max Maccarinelli.

Espanol :

Teatro sin palabras, clown y magia de Max Maccarinelli.

L’événement Jeune public Street Fool Muntzenheim a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de tourisme de Colmar