Jeune public Un mensonge

13 rue d’Amsterdam Colmar Haut-Rhin

Début : Jeudi 2026-01-28 14:30:00

fin : 2026-01-29 15:00:00

Date(s) :

2026-01-28 2026-01-29

Un mensonge est l’histoire délicate d’une petite fille qui, seule dans sa chambre, par ennui, pour changer le cours de la vie ou peut-être juste comme ça, fait une bêtise.

Un mensonge est l’histoire délicate d’une petite fille qui, seule dans sa chambre, par ennui, pour changer le cours de la vie ou peut-être juste comme ça, fait une bêtise. Elle n’a rien de grave cette bêtise, elle pourrait s’oublier et même ne pas se voir, alors que lui prend-il de dire que ce n’est pas elle qui l’a faite¿? Et qu’a-t-il ce mensonge sorti de sa bouche sans l’avoir commandé, à être là tout le temps et partout, à s’inventer des formes balles, gommettes, ballons –, à lui coller à la peau, grossir au point de devenir plus gros que la bêtise¿? Et comment s’en sortir maintenant¿? Demander de l’aide aux enfants qui sont là à la regarder¿? .

13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 53 01 salle.europe@colmar.fr

English :

A Lie is the delicate story of a little girl who, alone in her room, out of boredom, to change the course of life or maybe just for the fun of it, does something silly.

German :

Eine Lüge ist die zarte Geschichte eines kleinen Mädchens, das allein in seinem Zimmer aus Langeweile, um den Lauf des Lebens zu ändern oder vielleicht einfach nur so, eine Dummheit begeht.

Italiano :

Un mensonge è la delicata storia di una bambina che, sola nella sua stanza, per noia, per cambiare il corso della vita o forse proprio per questo, fa una sciocchezza.

Espanol :

Un mensonge es la delicada historia de una niña que, sola en su habitación, por aburrimiento, para cambiar el curso de la vida o tal vez sin más, hace una tontería.

