Jeune public – « Zap l’extraterrestre à la recherche du bonheur », Théâtre de Jeanne, Nantes
dimanche 13 septembre 2026 · Théâtre de Jeanne · Nantes
Informations pratiques
Jeune public – « Zap l’extraterrestre à la recherche du bonheur » 13 septembre 2026 – 24 janvier 2027, certains dimanches Théâtre de Jeanne Loire-Atlantique
De 10 à 12€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T15:00:00+02:00 – 2026-09-13T15:50:00+02:00
Fin : 2027-01-24T15:00:00+01:00 – 2027-01-24T15:50:00+01:00
Conte théâtralisé interactif de Luc Boulanger, mis en scène par Christian Lemoulant, avec Laure Mounier, Adrien Bernard-Brunel et Samuel Découx, de 3 à 10 ans
Drôle, poétique et interactif ! Zap l’extraterrestre arrive sur Terre à la recherche du bonheur. Elle croise Madame Chose, une femme pétillante et généreuse, puis Monsieur Scrounch, un être avare et grognon.
3 personnages drôles et émouvants en interaction permanente avec leur jeune public, des péripéties et gags qui s’enchaînent avec facétie : un véritable élixir de joie, de complicité et d’humanité.
Quelques exemples de la participation du jeune public :
« Le bonheur, c’est dans le cœur », « Le bonheur, c’est Papa et Maman », « Le bonheur, c’est l’amour », « Le bonheur, c’est comme un avion », « Le bonheur, c’est rigoler », « Le bonheur, c’est jouer » , « Le bonheur, c’est dormir », « Le bonheur, c’est faire ce que je veux »…
Théâtre de Jeanne 5 Rue des Salorges, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-jeanne.com/reservation-en-ligne/ »}]
Drôle, poétique et interactif ! Zap l’extraterrestre arrive sur Terre à la recherche du bonheur. Elle croise Mme Chose, une femme pétillante et généreuse, puis M. Scrounch, un être avare et grognon. sortir spectacle
Filtandem
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