Jeune public – « Zap l’extraterrestre à la recherche du bonheur », Théâtre de Jeanne, Nantes

Informations pratiques

Jeune public – « Zap l’extraterrestre à la recherche du bonheur » 13 septembre 2026 – 24 janvier 2027, certains dimanches Théâtre de Jeanne Loire-Atlantique

De 10 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T15:00:00+02:00 – 2026-09-13T15:50:00+02:00

Fin : 2027-01-24T15:00:00+01:00 – 2027-01-24T15:50:00+01:00

Conte théâtralisé interactif de Luc Boulanger, mis en scène par Christian Lemoulant, avec Laure Mounier, Adrien Bernard-Brunel et Samuel Découx, de 3 à 10 ans

Drôle, poétique et interactif ! Zap l’extraterrestre arrive sur Terre à la recherche du bonheur. Elle croise Madame Chose, une femme pétillante et généreuse, puis Monsieur Scrounch, un être avare et grognon.

3 personnages drôles et émouvants en interaction permanente avec leur jeune public, des péripéties et gags qui s’enchaînent avec facétie : un véritable élixir de joie, de complicité et d’humanité.

Quelques exemples de la participation du jeune public :

« Le bonheur, c’est dans le cœur », « Le bonheur, c’est Papa et Maman », « Le bonheur, c’est l’amour », « Le bonheur, c’est comme un avion », « Le bonheur, c’est rigoler », « Le bonheur, c’est jouer » , « Le bonheur, c’est dormir », « Le bonheur, c’est faire ce que je veux »…

Théâtre de Jeanne 5 Rue des Salorges, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-jeanne.com/reservation-en-ligne/ »}]

Drôle, poétique et interactif ! Zap l’extraterrestre arrive sur Terre à la recherche du bonheur. Elle croise Mme Chose, une femme pétillante et généreuse, puis M. Scrounch, un être avare et grognon. sortir spectacle

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