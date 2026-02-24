Jeunes d’Avenirs Marseille Provence Palais de la Bourse Marseille 1er Arrondissement

Jeunes d’Avenirs Marseille Provence

Mercredi 8 avril 2026 de 9h30 à 17h30. Palais de la Bourse 9 La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le Salon Jeunes d’Avenirs est organisé par villages afin de donner une visibilité maximale du marché du travail et te permettre de facilement déterminer quels espaces suscitent ton intérêt : tous les acteurs d’un même secteur sont regroupés, pour une information complète !





Tu trouveras sur chaque espace, l’OPCO (opérateur de compétences) qui correspond au secteur. C’est lui qui mobilise et rassemble les entreprises et CFA du secteur pour qu’ils puissent t’apporter la bonne information sur les métiers, leurs atouts et les formations possibles. Ce sont aussi eux qui contribuent au financement des formations en contrat d’alternance dans leur secteur. .

Palais de la Bourse 9 La Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

The show is organized by villages to give maximum visibility of the job market and make it easy for you to determine which areas are of interest to you: all the players in the same sector are grouped together!

