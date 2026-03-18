Jeunes d’ici et d’ailleurs 102 Espace Inter Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-02 17:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

Rencontre et ateliers, par les CEMEA Pays de la Loire, Parcours le Monde Grand Ouest et France Volontaires Venez rencontrer les volontaires accueillis en France, autour d’ateliers et d’animations dédiés à l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI). Ces jeunes venus d’Arménie, du Sénégal, du Bénin, du Burkina Faso, d’Équateur, de Guinée, de Madagascar, d’Italie, d’Espagne, d’Allemagne, d’Irlande et du Danemark, partageront leurs expériences à travers des ateliers interactifs sur leur pays et leur culture. Cette soirée sera l’occasion d’échanger avec eux sur les enjeux de la jeunesse en France et dans leur pays à travers des activités préparées durant leur volontariat. Dans le cadre de Place auX mondeS

102 Espace Inter Nantes 44200

https://metropole.nantes.fr/actualites/place-aux-mondes-revient-en-2026



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