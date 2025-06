Jeunes en scène – En face de la maison France Services Quimperlé 2 juillet 2025 12:00

Finistère

Jeunes en scène

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 12:00:00

fin : 2025-07-02 16:30:00

Date(s) :

2025-07-02

Avant les grandes vacances d’été, le Service information jeunesse de Quimperlé communauté et la Mission locale du pays de Cornouaille proposent, pour la troisième fois un Jeunes en scène. Les années passées, cela s’appelait Café des artistes.

Ce Jeunes en scène est gratuit et s’adresse à tous les jeunes du territoire, dès l’âge de 11 ans, pour leur offrir un espace d’expression libre pour montrer leurs talents et valoriser leur créativité.

On pourra voir, entre autres, un spectacle avec chèvres et jonglerie ; un groupe de rock, Thornust, avec des lycéens de Notre-Dame de Kerbertrand ; un spectacle de claquettes irlandaises avec Maëlyss Gérot ; une chanteuse, lycéenne également, etc.

Des enfants en situation de handicap d’un établissement de Ploemeur dans le Morbihan exposeront leur travail réalisé tout au long de l’année scolaire. Des élèves du DAME (Dispositif d’accompagnement médico-social) François-Huon devraient aussi être de la fête. Par ailleurs, les organisateurs invitent les commerçants de la ville à venir découvrir ces jeunes talents. .

En face de la maison France Services 1 Rue des Gorgennes

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 36 86

