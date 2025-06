Haute-Marne

Jeunes ESTivants 2025 – Atelier nom commun « ./( ) » & Simone – camp d’entrainement artistique 1 juillet – 30 septembre SIMONE – camp d’entraînement artistique Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-01T08:30:00 – 2025-07-01T21:00:00

Fin : 2025-09-30T08:30:00 – 2025-09-30T21:00:00

./ ( ) – à prononcer ‘root’- est envisagé comme un dispositif mobile qui s’affranchit de la commande, pour enquêter, arpenter, glaner, concevoir et produire des formes graphiques, des documents, lors d’escales successives dans des territoires, des lieux.

Le projet consiste à tenter de faire voisinage au moyen du design graphique et à envisager une interaction sensible avec le lieu et les êtres qui l’habitent, une exploration des liens au lieu.

./ ( ) s’articule autour de réflexions sur notre façon d’habiter le monde en tant qu’artistes et designers. En inscrivant ce projet dans les campagnes, dans les campagnes, il s’agit de sortir de l’impasse provoquée par la modernité industrielle (extractivisme et croissance, effacement des savoir-faire et des sociétés paysannes, ignorance des rythmes du monde vivant). En saisissant pleinement ce qui est déjà là et dont nous avons perdu la conscience, nous comprendrons que la terre où nous vivons est la terre dont nous vivons et que le lieu, et ce(ux) qui l’habitent en sont la ressource.

SIMONE – camp d’entraînement artistique 4, route de Châtillon, 52120 Châteauvillain Châteauvillain 52120 Châteauvillain Haute-Marne Grand Est https://www.simone.camp/ SIMONE est constituée de plusieurs bâtiments de briques rouges, qui marquent indéfectiblement son appartenance au patrimoine industriel. Ces murs ont abrité pendant de très nombreuses années l’usine de bottes Le Chameau, qui a fermé en 2008, ne gardant sur le site qu’un magasin d’usine, qui a lui même fermé fin 2015. L’usine était au cœur de la vie économique de Châteauvillain et des environs, et de nombreuses générations s’y sont succédées.

La Communauté de Communes des Trois Forêts est devenue propriétaire du site à sa fermeture, et loue des bâtiments à des artisans, artistes, entrepreneurs et entreprises.

En 2015, la rencontre entre la compagnie de théâtre nie wiem, implantée en Haute-Marne depuis 2008, et la Communauté de Communes des Trois Forêts a donné naissance au projet SIMONE-camp d’entraînement artistique. Un grand chantier de réhabilitation et de mise aux normes des locaux a lieu en 2017, avant l’ouverture des portes officielle de SIMONE, en septembre 2017.

SIMONE reçoit le soutien de la DRAC Grand Est pour la Fabrique artistique.

Résidence de la compagnie Atelier nom commun (arts visuels) accueillie à Simone – camp d’entrainement artistique, Châteauvillain (Haute-Marne) et parrainée par la Compagnie 19 juillet.

©Ministère de la Culture