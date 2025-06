Jeunes ESTivants 2025 – Cie Yugen – Hethel et la rencontre du petit peuple de la forêt | Ateliers autour du conte et création d’un grimoire collectif Espace Paul Gabriel Bagneux-la-Fosse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-19T15:00:00 – 2025-07-19T17:00:00

Fin : 2025-07-19T15:00:00 – 2025-07-19T17:00:00

Vous avez une âme d’artiste ?

C’est le moment de lâcher-prise autour de l’univers de la sorcière, de la nature et du souhait !

Dans le cadre de sa résidence de création pour le spectacle Hethel et la rencontre du petit peuple de la forêt, la compagnie Yugen propose des ateliers chaque jour dans le joli cadre de l’Espace Paul Gabriel de Bagneux-la-Fosse.

Au programme :

Initiation théâtre autour du conte et des thématiques du spectacle

Création d’un grimoire collectif en proposant des techniques ayant été utilisées pour la scénographie et la création des accessoires du spectacle

Espace Paul Gabriel 1 rue du Moulin 10340 Bagneux-la-Fosse Bagneux-la-Fosse 10340 Aube Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0666301437 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@compagnie-yugen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/yugen/evenements/hethel-ateliers-conte-et-grimoire-collectif-6 »}]

