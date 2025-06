Jeunes ESTivants 2025 – Cie Yugen – Hethel et la rencontre du petit peuple de la forêt | Sortie de résidence et bord-plateau Théâtre Le Quai Troyes

Jeunes ESTivants 2025 – Cie Yugen – Hethel et la rencontre du petit peuple de la forêt | Sortie de résidence et bord-plateau Dimanche 27 juillet, 14h30 Théâtre Le Quai Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-27T14:30:00 – 2025-07-27T16:00:00

Fin : 2025-07-27T14:30:00 – 2025-07-27T16:00:00

Restitution publique du spectacle Hethel et la rencontre du petit peuple de la forêt.

Présentation d’un travail en cours d’élaboration suite à la résidence et bord-plateau avec les artistes pour un échange avec le public.

Exceptionnellement au Théâtre Le Quai à Troyes.

Théâtre Le Quai 5 Rue Léon Couturat, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est

