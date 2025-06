Aube

Jeunes ESTivants 2025 – Compagnie Yugen – Hethel et la rencontre du petit peuple de la forêt | Soirée de présentation Espace Paul Gabriel Bagneux-la-Fosse 30 juin 2025 18:30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-06-30T18:30:00 – 2025-06-30T20:00:00

Soirée de présentation du projet de résidence la Compagnie Yugen, Hethel et la rencontre du petit peuple de la forêt à l’Espace Paul Gabriel de Bagneux-la-Fosse.

Autour d’un verre et de petits gâteaux, nous vous invitons à rencontrer les artistes en résidence et les gérants de cet espace culturel.

Au programme :

Présentation du déroulé de la résidence et des ateliers

Aperçu de la scénographie du spectacle et des costumes

Petites démonstrations de tours et de marionnettes

Échanges avec les artistes

Espace Paul Gabriel 1 rue du Moulin 10340 Bagneux-la-Fosse Bagneux-la-Fosse 10340 Aube Grand Est

