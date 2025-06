Jeunes ESTivants 2025 – Compagnie Zéo « Jojo, dis moi d’où tu viens… » & Tinta’mars Association Tinta’Mars Langres

Jeunes ESTivants 2025 – Compagnie Zéo « Jojo, dis moi d’où tu viens… » & Tinta’mars Association Tinta’Mars Langres 1 juillet 2025 08:30

Jeunes ESTivants 2025 – Compagnie Zéo « Jojo, dis moi d’où tu viens… » & Tinta’mars 1 juillet – 30 septembre Association Tinta’Mars Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-01T08:30:00 – 2025-07-01T21:00:00

Fin : 2025-09-30T08:30:00 – 2025-09-30T21:00:00

Association Tinta’Mars Sq. Olivier Lahalle, 52200 Langres Langres 52200 Langres Haute-Marne Grand Est 03 25 86 86 73 https://www.tintamars.com/lassociation/ L’association Tinta’mars voit le jour à l’initiative d’un collectif rassemblant le Service d’animation culturelle de la ville de Langres, le Foyer des jeunes travailleurs, la Ligue de l’enseignement et la Fédération départementale des foyers ruraux. Son assemblée générale constitutive, en date du 28 septembre 1990, adopte son objet :

“Mettre en commun des moyens humains, techniques et financiers de ses adhérents ; organiser la manifestation Tinta’Mars , festival de cabaret-théâtre sur le pays de Langres ; impulser et coordonner des appuis à l’action culturelle (ex : matériel, information, financement …) en liaison avec d’autres partenaires.”

Résidence artistique de la compagnie Zéo (danse) à Tinta’mars (Langres, Haute-Marne).

©Ministère de la Culture