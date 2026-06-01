Jeunes et Patrimoine de proximité, Château et Parc de la Droitière, Mauves-sur-Loire

Jeunes et Patrimoine de proximité Vendredi 18 septembre, 09h00 Château et Parc de la Droitière Loire-Atlantique

réservé à une classe sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

La JEP Jeunes est organisée par la Délégation Vieilles Maisons Françaises de Loire-Atlantique pour les élèves des établissements d’enseignement de ce Département, sur inscription d’un enseignant référent.

Les élèves sont pris en autocar à leur établissement, puis accueillis par le propriétaire qui explique l’architecture et l’histoire du lieu. L’enseignant prend ensuite le relais pour mettre en oeuvre une action pédagogique, qui fait le lien entre les cours théoriques et le lieu visité.

Après une petite collation, les élèves retournent à leur établissement en autocar.

Château et Parc de la Droitière 44470 Mauves-sur-Loire Mauves-sur-Loire 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 81 32 29 08 PARC ET CHATEAU DE LA DROITIERE

Au XVIE siècle, le territoire dépendait du château d’Oudon. En 1526 Jean et Louis Drouet furent condamnés pour leur activité de faux monnayeurs, donnant leur nom au domaine. Le château fut construit en 1650 par des négociants nantais, puis devint la propriété de François Guillet de la Brosse, qui fit achever les aménagements intérieurs, les embellissements de façade, la construction de dépendances et d’une chapelle. En 1867, il sera la propriété de Victor Fleury, qui a épousé Mathilde Verne en 1860, qui oeuvrera à la création d’un parc paysager avec son beau-frère, Jules Verne. La famille Douault en héritera, puis le château sera vendu et transformé en sanatorium, puis en chambres d’hôpital. Vendu en 2005, les Amis du Parc et du Château de la Droitière le restaurent pour le transformer en lieu touristique, muséal et culturel, entouré d’un parc floral et paysager. Une roseraie y est inaugurée en juin 2026. réservé à une classe sur inscription

La JEP Jeunes est organisée par la Délégation Vieilles Maisons Françaises de Loire-Atlantique pour les élèves des établissements d’enseignement de ce Département, sur inscription d’un enseignant en …

©château de la droitière