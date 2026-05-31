Jeunes et Patrimoine de proximité, Vieilles maisons françaises – VMF 44, Sixt-sur-Aff

Jeunes et Patrimoine de proximité Vendredi 18 septembre, 09h00 Vieilles maisons françaises – VMF 44 Ille-et-Vilaine

Réservé à une classe sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T13:00:00+02:00

La JEP Jeunes est organisée par la Délégation Vieilles Maisons Françaises de Loire-Atlantique pour les élèves des établissements d’enseignement de ce Département, sur inscription d’un enseignant référent.

Les élèves sont pris en autocar à leur établissement, puis accueillis par le propriétaire qui explique l’architecture et l’histoire du lieu. L’enseignant prend ensuite le relais pour mettre en oeuvre une action pédagogique, qui fait le lien entre les cours théoriques et le lieu visité.

Après une petite collation, les élèves retournent à leur établissement en autocar.

Vieilles maisons françaises – VMF 44 Château de Bruc – Bruc, 4 Sixt-sur-Aff 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne 0681322908 CHATEAU DE THOUARE

Le château primitif, ancienne motte féodale, est édifié au Xe siècle. Dans sa configuration actuelle, il date du XIVe siècle. Il se situe sur un grand parc verdoyant aux arbres centenaires. Il est construit en deux ailes, avec une tour lanterne Renaissance. Le pigeonnier en pierre de tuffeau date du XVe siècle, avec un dôme en ardoises, il comporte 1 189 niches. Réservé à une classe sur inscription

La JEP Jeunes est organisée par la Délégation Vieilles Maisons Françaises de Loire-Atlantique pour les élèves des établissements d’enseignement de ce Département, sur inscription d’un enseignant en …

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