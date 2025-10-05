JEUNES INTERPRETES-ECOLE CORTOT – AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE Grenoble
Grégory Bornancin, violoncelle Emanuele Ca’ Zorzi, pianoVenez découvrir les jeunes talents de demain !Programme à venirEn partenariat avec l’École normale de musique d’Alfred Cortot
AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE . 38000 Grenoble 38