Jeunes Pousses de la Brousse Atelier créatif carterie végétale

Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-29 14:15:00

fin : 2025-07-29 16:00:00

2025-07-29

Façonnage de cartes postales et de marque-pages aux teintes poétiques et dans l’esprit botanique grâce à l’utilisation de peinture végétale, aquarelle, des dessins au feutre et des fleurs séchées.

Atelier de 14h15 à 16h enfant à partir de 6 ans et adolescent 25 € ou parent-enfant de plus de 6 ans 40 €

Atelier créatif et ludique proposé par les Jeunes Pousses de la Brousse, lieu du RDV donné à l’inscription.

Renseignements et inscription contact@lesjeunespoussesdelabrousse.fr .

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 28 04 40 77

