Jeunes Pousses de la Brousse Atelier créatif Couronnes et cartes botaniques Dinard

Jeunes Pousses de la Brousse Atelier créatif Couronnes et cartes botaniques Dinard samedi 15 novembre 2025.

Jeunes Pousses de la Brousse Atelier créatif Couronnes et cartes botaniques

Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:15:00

fin : 2025-11-15 15:45:00

Date(s) :

2025-11-15

A l’approche des fêtes de fin d’année, préparez des couronnes grâce à des éléments naturels et de récup’ ainsi que des cartes de vœux d’inspiration botanique.

Atelier de 14h15 à 16h enfant à partir de 6 ans et + ou parent-enfant

Informations et inscriptions 06 28 04 40 77 ou contact@lesjeunespoussesdelabrousse.fr

L’adresse vous sera communiquée lors de la réservation. .

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 28 04 40 77

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jeunes Pousses de la Brousse Atelier créatif Couronnes et cartes botaniques Dinard a été mis à jour le 2025-08-16 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme