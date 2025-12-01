Jeunes Pousses de la Brousse Atelier créatif Décoration et cartes botanique Dinard

Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-13 16:30:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Préparez des décorations festives à l’aide de ressources offertes par la nature et des cartes de vœux inspirées par la biodiversité en plongeant dans l’univers des enluminures.

Atelier de 14h15 à 15h45 enfant à partir de 6 ans et + ou parent-enfant

Atelier de 16h30 à 18h00 enfant de 2 à 5 ans accompagné d’un adulte

Informations et inscriptions 06 28 04 40 77 ou contact@lesjeunespoussesdelabrousse.fr

L’adresse vous sera communiquée lors de la réservation. .

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 28 04 40 77

