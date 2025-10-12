Jeunes talents concert d’orgue Erstein

Jeunes talents concert d'orgue Erstein dimanche 12 octobre 2025.

Jeunes talents concert d’orgue

rue du Capitaine Da Erstein Bas-Rhin

Dimanche 2025-10-12 17:00:00

2025-10-12

Un rendez-vous musical exceptionnel à Erstein !

Ce moment unique sera assuré par de jeunes talents, étudiants du Conservatoire de Strasbourg, qui partageront toute leur passion et leur virtuosité.

Le concert mettra à l’honneur le magnifique orgue Roethinger, restauré en 2017 et dont le buffet ainsi que la partie instrumentale sont classés Monument Historique.

Un beau voyage musical en perspective, à ne pas manquer ! 0 .

rue du Capitaine Da Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 41 69 69 23 philippe.grass@sfr.fr

