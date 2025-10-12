Jeunes talents concert d’orgue Erstein
Jeunes talents concert d’orgue Erstein dimanche 12 octobre 2025.
Jeunes talents concert d’orgue
rue du Capitaine Da Erstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2025-10-12 17:00:00
Début : Dimanche 2025-10-12 17:00:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Un rendez-vous musical exceptionnel à Erstein !
Ce moment unique sera assuré par de jeunes talents, étudiants du Conservatoire de Strasbourg, qui partageront toute leur passion et leur virtuosité.
Le concert mettra à l’honneur le magnifique orgue Roethinger, restauré en 2017 et dont le buffet ainsi que la partie instrumentale sont classés Monument Historique.
Un beau voyage musical en perspective, à ne pas manquer !
rue du Capitaine Da Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 41 69 69 23 philippe.grass@sfr.fr
