Jeunes Talents du Tourisme Prix du Public 2026 rencontrez les finalistes et votez pour votre favori ! Office de Tourisme Epernay en Champagne Épernay

Jeunes Talents du Tourisme Prix du Public 2026 rencontrez les finalistes et votez pour votre favori !

Office de Tourisme Epernay en Champagne 7 Avenue de Champagne Épernay Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 16:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Tout public

9 candidats ont été sélectionnés par un jury de spécialistes et sont soumis à votre vote.

Par leur savoir-faire et leur engagement, à travers des expériences originales et authentiques, ces professionnels révèlent toute la richesse et l’authenticité de leur territoire et invitent à explorer notre région sous un angle inédit.

Laissez-vous inspirer par les finalistes 2026, découvrez leurs histoires, leurs activités, leurs projets et leur vision unique de nos terroirs d’exception… et votez pour votre préféré !

Rencontrez-les le samedi 28 mars à l’Office de Tourisme Epernay en Champagne.

Et découvrez-les, dès le 12 mars, sur

. www.tourisme-en-champagne.com/jeunes-talents-du-tourisme

. www.jeunestalents.tv

CATÉGORIE CHAMPAGNE & OENOTOURISME

Champagne Vincent d’Astrée Matylda Baillet Pierry

Champagne Dallancourt Antoine et Virginie Lutun Epernay

Champagne Oriol Derouillat Fanny Oriol Chouilly

CATÉGORIE HÉBERGEMENT, RESTAURATION & PRODUITS DU TERROIR

Au gré des lis Marguerite Martin Belval sous Châtillon

Gite des 2 dames Bertrand Trepo St Amand sur Fion

Chez Paul et Pauline Nathalie Carette Germaine

CATÉGORIE CULTURE, NATURE, ARTISANAT, LOISIRS

Les Lames du Ramu Philippe Lefevre Esternay

Les Ateliers Maé Maeva Laidet Epernay

Chantelle Delphine Chapelot Epernay

Choisissez votre Jeune Talent préféré. Les votes ouverts du 12.03 au 29.03.26 sur www.tourisme-en-champagne.com/jeunes-talents-du-tourisme

Le finaliste le plus plébiscité recevra le Prix du Public 2026 ! .

Office de Tourisme Epernay en Champagne 7 Avenue de Champagne Épernay 51200 Marne Grand Est

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L’événement Jeunes Talents du Tourisme Prix du Public 2026 rencontrez les finalistes et votez pour votre favori ! Épernay a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme Epernay en Champagne