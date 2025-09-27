JEUNESSE EN LIVRE Les Matelles
JEUNESSE EN LIVRE
Rond Point du Roucayrol Les Matelles Hérault
Troisième édition de la journée “Jeunesse en livre”
Animations, rencontre d’auteurs, dédicaces, jeux concours …
Animations, rencontre d’auteurs, dédicaces, jeux concours … .
Rond Point du Roucayrol Les Matelles 34270 Hérault Occitanie
English :
Third edition of the « Jeunesse en livre?
Activities, author meetings, book signings, competitions?
German :
Dritte Ausgabe des Tages « Jugend in Büchern »
Animationen, Autorenbegegnungen, Signierstunden, Gewinnspiele?
Italiano :
Terza edizione della giornata « Jeunesse en livre »?
Attività, incontri con gli autori, firme di libri, concorsi?
Espanol :
Tercera edición de la jornada « Jeunesse en livre »?
Actividades, encuentros con autores, firmas de libros, concursos..
