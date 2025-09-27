JEUNESSE EN LIVRE Les Matelles

JEUNESSE EN LIVRE Les Matelles samedi 27 septembre 2025.

Rond Point du Roucayrol Les Matelles Hérault

Troisième édition de la journée “Jeunesse en livre”

Animations, rencontre d’auteurs, dédicaces, jeux concours …

Animations, rencontre d’auteurs, dédicaces, jeux concours … .

Rond Point du Roucayrol Les Matelles 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 92 56 25

English :

Third edition of the « Jeunesse en livre?

Activities, author meetings, book signings, competitions?

German :

Dritte Ausgabe des Tages « Jugend in Büchern »

Animationen, Autorenbegegnungen, Signierstunden, Gewinnspiele?

Italiano :

Terza edizione della giornata « Jeunesse en livre »?

Attività, incontri con gli autori, firme di libri, concorsi?

Espanol :

Tercera edición de la jornada « Jeunesse en livre »?

Actividades, encuentros con autores, firmas de libros, concursos..

