Jeunesse et numérique : les leviers pour agir en Promotion de la santé, EN3S, Saint-Étienne

Jeunesse et numérique : les leviers pour agir en Promotion de la santé Lundi 30 mars, 09h00 EN3S Loire

Entrée libre, réservé aux pro

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-30T09:00:00+02:00 – 2026-03-30T12:30:00+02:00

Fin : 2026-03-30T09:00:00+02:00 – 2026-03-30T12:30:00+02:00

Le numérique est aujourd’hui au cœur des enjeux de santé physique et mentale des jeunes. Promotion Santé 42 vous propose un temps d’échanges et de réflexion autour des leviers d’efficacité en promotion de la santé pour intervenir auprès de jeunes sur les usages du numérique grâce aux données probantes : à la croisée des savoirs scientifiques, professionnels et expérientiels.

Objectifs

• Mieux comprendre ce que recouvrent les données probantes en promotion de la santé : définition, rôle, limites…

• Identifier les ressources et soutiens disponibles pour soutenir le développement des actions de qualité auprès des jeunes sur les usages du numérique.

Pour qui ?

Les professionnels intervenant auprès des jeunes de 11 à 25 ans, souhaitant développer de nouvelles actions ou améliorer la qualité de leurs interventions en lien avec les usages du numérique.

Programme

• Présentation et discussion des données probantes disponibles pour renforcer les interventions sur les usages numériques des jeunes dans une approche de promotion de la santé.

• Illustration concrète avec la présentation du projet “ Les bons usages du numérique ” par ZOOMACOM.

• Découverte de ressources disponibles pour accompagner les interventions.

Plus d’infos : https://www.promotion-sante-ara.org/temps-dechange-jeunesse-et-numerique-les-leviers-pour-agir-en-promotion-de-la-sante/

EN3S 27 rue des Docteurs Charcot – Saint-Étienne Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=qVIZBF_d6Ey8D9R9t45lkVBMeffNmrJEsjbyr5W_XD9UNUlBNDJWMkZLUlBLNE4xNEs2QUhZUFJWMi4u »}] [{« link »: « https://www.promotion-sante-ara.org/temps-dechange-jeunesse-et-numerique-les-leviers-pour-agir-en-promotion-de-la-sante/ »}]

Temps d’échanges et de réflexion autour des leviers d’efficacité en promotion de la santé pour intervenir auprès de jeunes sur les usages du numérique grâce aux données probantes. santé jeunes