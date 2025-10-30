JEUNESSE « LES CADEAUX DE LA VIE » Grenade

JEUNESSE « LES CADEAUX DE LA VIE » Grenade jeudi 30 octobre 2025.

Tarif : 5 – 5 – EUR

Savons-nous encore ce qu’est un cadeau ? Et au fait, qui l’offre et quand le recevons-nous ?

« Un spectacle plein de fraîcheur, pour se rappeler que les cadeaux ne sont pas l’exclusivité d’un Père Noël, mais qu’ils sont distribués au fil du chemin, tout au long de l’année, si tant est que nous soyons capables de les voir et les recevoir …

4 histoires traditionnelles, tissées d’autant de chansons, égrenées de notes d’accordéon pour quelques pistes de réflexions …

Nous y croisons un rouge-gorge, abrité du froid par le charitable sapin, un coq fier apportant sac d’or au roi contre récompense, un voleur sauvé par une étonnante politesse, et deux sœurs face à la magie d’une fée … » 5 .

FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com

