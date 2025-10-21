JEUNESSE « LES CONTES DE FRÉDÉRICK » Grenade

JEUNESSE « LES CONTES DE FRÉDÉRICK »

FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne

Au son de différents instruments de musique voyageurs (tambour de bois, ukulele, zion drum, tanpura, shruti box, flûte chamanique, etc.) …

… Frédérick nous conte des histoires tendres et délicates à la fois, tantôt mélancoliques, tantôt humoristiques ! 5 .

FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com

