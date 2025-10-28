JEUNESSE « LULU, LA PIRATE CROCHUE » Grenade

JEUNESSE « LULU, LA PIRATE CROCHUE »

FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne

« Lulu, la pirate crochue » vous fait voyager, à la recherche d’un trésor perdu.

Son voyage sera ponctué de rencontres, avec toutes sortes d’animaux marins.

Marionnettes, chansons et magie vous embarquent dans le monde coloré de cette petite pirate …

À l’abordage ! 5 .

FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com

English :

« Lulu, the hooked pirate » takes you on a journey in search of a lost treasure.

Her journey is punctuated by encounters with all kinds of sea creatures.

German :

« Lulu, die krumme Piratin » nimmt dich mit auf eine Reise, auf der Suche nach einem verlorenen Schatz.

Auf ihrer Reise begegnet sie allerlei Meerestieren.

Italiano :

« Lulu, il pirata uncinato » vi porta in viaggio alla ricerca di un tesoro perduto.

Il suo viaggio sarà costellato da incontri con animali marini di ogni tipo.

Espanol :

« Lulú, la pirata enganchada » te lleva de viaje en busca de un tesoro perdido.

Su viaje estará salpicado de encuentros con todo tipo de animales marinos.

