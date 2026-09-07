Jeunesse : Mai Lan Chapiron dédicace « On est tous différents ! », Librairie de Paris, paris

Informations pratiques

Jeunesse : Mai Lan Chapiron dédicace « On est tous différents ! » Samedi 12 septembre, 11h00 Librairie de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T13:00:00+02:00

Le nouveau tout-carton plein d’humour et de tendresse, pour dire stop aux discriminations.

Dans un monde où les enfants sont confrontés très tôt aux discriminations, On est tous différents ! offre un outil pédagogique essentiel pour leur apprendre les valeurs fondamentales d’égalité et de respect. Le livre aborde la question de la discrimination sous toutes ses formes, et montre que chaque enfant est unique ET égal aux autres.

Mai Lan Chapiron est une artiste, compositrice et chanteuse. Après dix ans de parcours musical, elle s’engage dans la Protection de l’Enfance. Ellet écrit et illustre des albums jeunesse, véritables outils de prévention contre les violences sexuelles.

Venez découvrir « On est tous différents ! » publié aux Éditions La Martinière jeunesse.

Au programme : discussion, signature et verre amical

Entrée libre – Livre en vente sur place.

Photographie © Matthieu Dortomb

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Le nouveau tout-carton plein d’humour et de tendresse, pour dire stop aux discriminations. Dans un monde où les enfants sont confrontés très tôt aux discriminations, On est tous différ … Dédicace