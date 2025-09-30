Jeux à emprunter Biblio’fil Bibliothèque Les mots passant Vallons-de-l’Erdre
Jeux à emprunter Biblio’fil Bibliothèque Les mots passant Vallons-de-l’Erdre mardi 30 septembre 2025.
Jeux à emprunter Biblio’fil
Bibliothèque Les mots passant 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-30 16:00:00
fin : 2025-10-07 18:00:00
Date(s) :
2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14 2025-11-04 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16 2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27
Permanences de la ludothèque Lulu Prêt !
.
Bibliothèque Les mots passant 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26 biblio.vallonsdelerdre@pays-ancenis.com
English :
Permanences de la ludothèque Lulu Prêt !
German :
Sprechstunden der Ludothek Lulu Prêt!
Italiano :
Apertura della ludoteca Lulu Prêt!
Espanol :
¡Horario de apertura de la ludoteca Lulu Prêt!
L’événement Jeux à emprunter Biblio’fil Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2025-08-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis