Jeux à emprunter Biblio’fil Bibliothèque Les mots passant Vallons-de-l’Erdre

Jeux à emprunter Biblio’fil Bibliothèque Les mots passant Vallons-de-l’Erdre mardi 30 septembre 2025.

Jeux à emprunter Biblio’fil

Bibliothèque Les mots passant 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-30 16:00:00

fin : 2025-10-07 18:00:00

Date(s) :

2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14 2025-11-04 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16 2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27

Permanences de la ludothèque Lulu Prêt !

.

Bibliothèque Les mots passant 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26 biblio.vallonsdelerdre@pays-ancenis.com

English :

Permanences de la ludothèque Lulu Prêt !

German :

Sprechstunden der Ludothek Lulu Prêt!

Italiano :

Apertura della ludoteca Lulu Prêt!

Espanol :

¡Horario de apertura de la ludoteca Lulu Prêt!

L’événement Jeux à emprunter Biblio’fil Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2025-08-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis