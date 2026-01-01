Jeux à emprunter Biblio’fil Bibliothèque Les mots passant Vallons-de-l’Erdre
Jeux à emprunter Biblio’fil Bibliothèque Les mots passant Vallons-de-l’Erdre mardi 6 janvier 2026.
Jeux à emprunter Biblio’fil
Bibliothèque Les mots passant 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-06 16:00:00
fin : 2026-01-20 18:00:00
Date(s) :
2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27
Permanences de la ludothèque Lulu Prêt !
.
Bibliothèque Les mots passant 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26 biblio.vallonsdelerdre@pays-ancenis.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Permanences de la ludothèque Lulu Prêt !
L’événement Jeux à emprunter Biblio’fil Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2025-11-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis