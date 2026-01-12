Jeux à gogo… la soirée Médiathèque Le MIX Mourenx

Jeux à gogo… la soirée

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Participez à une soirée jeux de société entièrement dédiée aux plus de 12 ans. Venez vous défier autour

de Ricochet, de Concept, de Code Name, de Dixit… Tension, rapidité, réflexion et rires garantis pour une

soirée 100% détente. .

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeux à gogo… la soirée

L’événement Jeux à gogo… la soirée Mourenx a été mis à jour le 2026-01-11 par OT Coeur de Béarn