Jeux à gogo… la soirée Médiathèque Le MIX Mourenx vendredi 6 février 2026.
Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-06
Participez à une soirée jeux de société entièrement dédiée aux plus de 12 ans. Venez vous défier autour
de Ricochet, de Concept, de Code Name, de Dixit… Tension, rapidité, réflexion et rires garantis pour une
soirée 100% détente. .
Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr
