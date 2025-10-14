Jeux à la carte Bibliothèque de la Boissière Morlaix
Jeux à la carte Bibliothèque de la Boissière Morlaix samedi 10 janvier 2026.
Jeux à la carte
Bibliothèque de la Boissière 100 Avenue de Wurselen Morlaix Finistère
Début : 2026-01-10 13:30:00
fin : 2026-01-10 17:00:00
2026-01-10
Jouez en solo ou en duo, en famille ou entre amis. Découvrez de nouveaux jeux, mesurez-vous à d’autres joueurs, mais surtout amusez-vous ! .
Bibliothèque de la Boissière 100 Avenue de Wurselen Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 09 14
