Jeux à la Médiathèque

Jeux à la Médiathèque Place du 11 novembre Saugues mardi 25 novembre 2025.

Jeux à la Médiathèque

Place du 11 novembre Médiathèque Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 17:00:00
fin : 2025-11-25 21:00:00

Date(s) :
2025-11-25

Jeux de société et jeux vidéos à la Médiathèque de Saugues.
Place du 11 novembre Médiathèque Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37  mediatheque@saugues.fr

English :

Board games and video games at the Médiathèque de Saugues.

German :

Gesellschaftsspiele und Videospiele in der Mediathek von Saugues.

Italiano :

Giochi da tavolo e videogiochi presso la biblioteca multimediale di Saugues.

Espanol :

Juegos de mesa y videojuegos en la biblioteca multimedia de Saugues.

L’événement Jeux à la Médiathèque Saugues a été mis à jour le 2025-11-15 par Communauté de communes des rives Haut-Allier