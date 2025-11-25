Jeux à la Médiathèque Place du 11 novembre Saugues

Jeux à la Médiathèque

Place du 11 novembre Médiathèque Saugues Haute-Loire

Début : 2025-11-25 17:00:00

fin : 2025-11-25 21:00:00

2025-11-25

Jeux de société et jeux vidéos à la Médiathèque de Saugues.

Place du 11 novembre Médiathèque Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr

English :

Board games and video games at the Médiathèque de Saugues.

German :

Gesellschaftsspiele und Videospiele in der Mediathek von Saugues.

Italiano :

Giochi da tavolo e videogiochi presso la biblioteca multimediale di Saugues.

Espanol :

Juegos de mesa y videojuegos en la biblioteca multimedia de Saugues.

