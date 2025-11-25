Jeux à la Médiathèque Place du 11 novembre Saugues
Jeux à la Médiathèque Place du 11 novembre Saugues mardi 25 novembre 2025.
Jeux à la Médiathèque
Place du 11 novembre Médiathèque Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 17:00:00
fin : 2025-11-25 21:00:00
Date(s) :
2025-11-25
Jeux de société et jeux vidéos à la Médiathèque de Saugues.
.
Place du 11 novembre Médiathèque Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr
English :
Board games and video games at the Médiathèque de Saugues.
German :
Gesellschaftsspiele und Videospiele in der Mediathek von Saugues.
Italiano :
Giochi da tavolo e videogiochi presso la biblioteca multimediale di Saugues.
Espanol :
Juegos de mesa y videojuegos en la biblioteca multimedia de Saugues.
L’événement Jeux à la Médiathèque Saugues a été mis à jour le 2025-11-15 par Communauté de communes des rives Haut-Allier