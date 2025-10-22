Jeux à poney Saint-Front
Jeux à poney Saint-Front mercredi 22 octobre 2025.
Jeux à poney
Centre équestre Saint-Front Haute-Loire
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
De 4 à 10 ans
Début : 2025-10-22 09:00:00
fin : 2025-10-22 12:00:00
2025-10-22
Jeux à poney, au centre équestre, infos et inscription par message au 06 18 09 37 31. De 4 à 10 ans.
Centre équestre Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 09 37 31
English :
Pony games, at the equestrian center, info and registration by message 06 18 09 37 31. Ages 4 to 10.
German :
Spiele auf dem Pony, im Reitzentrum, Infos und Anmeldung per Nachricht an 06 18 09 37 31. Von 4 bis 10 Jahren.
Italiano :
Pony games presso il centro ippico, info e prenotazioni tramite messaggio al numero 06 18 09 37 31. Dai 4 ai 10 anni.
Espanol :
Juegos de ponis en el centro ecuestre, información y reservas por mensaje al 06 18 09 37 31. De 4 a 10 años.
