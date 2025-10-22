Jeux à poney Saint-Front

Jeux à poney Saint-Front mercredi 22 octobre 2025.

Jeux à poney

Centre équestre Saint-Front Haute-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

De 4 à 10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 09:00:00

fin : 2025-10-22 12:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Jeux à poney, au centre équestre, infos et inscription par message au 06 18 09 37 31. De 4 à 10 ans.

Centre équestre Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 09 37 31

English :

Pony games, at the equestrian center, info and registration by message 06 18 09 37 31. Ages 4 to 10.

German :

Spiele auf dem Pony, im Reitzentrum, Infos und Anmeldung per Nachricht an 06 18 09 37 31. Von 4 bis 10 Jahren.

Italiano :

Pony games presso il centro ippico, info e prenotazioni tramite messaggio al numero 06 18 09 37 31. Dai 4 ai 10 anni.

Espanol :

Juegos de ponis en el centro ecuestre, información y reservas por mensaje al 06 18 09 37 31. De 4 a 10 años.

