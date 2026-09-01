Jeux à Salies en nocturne Salies-de-Béarn
mardi 22 septembre 2026 · Salies-de-Béarn
Informations pratiques
Salies-de-Béarn
Jeux à Salies en nocturne
Rue du lavoir Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 19:30:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
Et voici le dernier Moment ludique en accompagnement des nombreuses animations prévues pour les soirées Salies en Nocturne.
Retrouvez-nous avec vos amis et/ou votre famille autour des jeux de déduction et de recherche choisis avec soin par vos animateurs motivés.
Et qui sait, peut-être trainera-t-il quelques nouveautés ramenées de Vichy ou du festival du jeu d’Orthez… .
Rue du lavoir Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr
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English : Jeux à Salies en nocturne
L’événement Jeux à Salies en nocturne Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Béarn des Gaves
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