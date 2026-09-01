Informations pratiques

Salies-de-Béarn

Jeux à Salies en nocturne

Rue du lavoir Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 19:30:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Et voici le dernier Moment ludique en accompagnement des nombreuses animations prévues pour les soirées Salies en Nocturne.

Retrouvez-nous avec vos amis et/ou votre famille autour des jeux de déduction et de recherche choisis avec soin par vos animateurs motivés.

Et qui sait, peut-être trainera-t-il quelques nouveautés ramenées de Vichy ou du festival du jeu d’Orthez… .

Rue du lavoir Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr

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English : Jeux à Salies en nocturne

L’événement Jeux à Salies en nocturne Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Béarn des Gaves