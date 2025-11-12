Jeux à scores Médiathèque de Chalais Chalais

Jeux à scores

Médiathèque de Chalais 37 Rue de Barbezieux Chalais Charente

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Amusez-vous avec les différents jeux à score sur tablettes et tentez de battre les autres membres en faisant les scores les plus élevés !

Animé par l’ENSC

Médiathèque de Chalais 37 Rue de Barbezieux Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 00 mediathequechalais16@wanadoo.fr

English : Jeux à scores

Have fun with the various tablet games and try to beat the other members by getting the highest scores!

Hosted by ENSC

German : Jeux à scores

Hab Spaß mit den verschiedenen Tablet-Punktespielen und versuche, die anderen Mitglieder mit den höchsten Punktzahlen zu schlagen!

Moderiert von der ENSC

Italiano : Jeux à scores

Divertiti con i vari giochi di punteggio su tablet e cerca di battere gli altri membri raggiungendo i punteggi più alti!

Ospitato da ENSC

Espanol : Jeux à scores

Diviértete con los distintos juegos de puntuación en tabletas e intenta batir a los demás miembros consiguiendo las puntuaciones más altas

Organizado por ENSC

