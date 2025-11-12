Jeux à scores Médiathèque de Chalais Chalais
Médiathèque de Chalais 37 Rue de Barbezieux Chalais
2025-11-12
2025-11-12
2025-11-12
Amusez-vous avec les différents jeux à score sur tablettes et tentez de battre les autres membres en faisant les scores les plus élevés !
Animé par l’ENSC
Médiathèque de Chalais 37 Rue de Barbezieux Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 00 mediathequechalais16@wanadoo.fr
English : Jeux à scores
Have fun with the various tablet games and try to beat the other members by getting the highest scores!
Hosted by ENSC
German : Jeux à scores
Hab Spaß mit den verschiedenen Tablet-Punktespielen und versuche, die anderen Mitglieder mit den höchsten Punktzahlen zu schlagen!
Moderiert von der ENSC
Italiano : Jeux à scores
Divertiti con i vari giochi di punteggio su tablet e cerca di battere gli altri membri raggiungendo i punteggi più alti!
Ospitato da ENSC
Espanol : Jeux à scores
Diviértete con los distintos juegos de puntuación en tabletas e intenta batir a los demás miembros consiguiendo las puntuaciones más altas
Organizado por ENSC
