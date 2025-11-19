Jeux à scores Médiathèque La Caravelle Villebois-Lavalette

Jeux à scores Médiathèque La Caravelle Villebois-Lavalette mercredi 19 novembre 2025.

Jeux à scores

Médiathèque La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette Charente

Début : 2025-11-19 14:30:00

fin : 2025-11-19 15:30:00

2025-11-19

Amusez-vous avec les différents jeux à score sur tablettes et tentez de battre les autres membres en faisant les scores les plus élevés !

Animé par l’ENSC

Médiathèque La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57 mediatheque.villebois@ccltd.fr

English : Jeux à scores

Have fun with the various tablet games and try to beat the other members by getting the highest scores!

Hosted by ENSC

German : Jeux à scores

Hab Spaß mit den verschiedenen Tablet-Punktespielen und versuche, die anderen Mitglieder mit den höchsten Punktzahlen zu schlagen!

Moderiert von der ENSC

Italiano : Jeux à scores

Divertiti con i vari giochi di punteggio su tablet e cerca di battere gli altri membri raggiungendo i punteggi più alti!

Ospitato da ENSC

Espanol : Jeux à scores

Diviértete con los distintos juegos de puntuación en tabletas e intenta batir a los demás miembros consiguiendo las puntuaciones más altas

Organizado por ENSC

