Jeux à scores Médiathèque La Caravelle Villebois-Lavalette
Jeux à scores
Médiathèque La Caravelle 1 chemin de l'Enclos des Dames Villebois-Lavalette Charente
Début : 2025-11-19 14:30:00
fin : 2025-11-19 15:30:00
2025-11-19
Amusez-vous avec les différents jeux à score sur tablettes et tentez de battre les autres membres en faisant les scores les plus élevés !
Animé par l’ENSC
+33 5 45 64 76 57 mediatheque.villebois@ccltd.fr
English : Jeux à scores
Have fun with the various tablet games and try to beat the other members by getting the highest scores!
Hosted by ENSC
German : Jeux à scores
Hab Spaß mit den verschiedenen Tablet-Punktespielen und versuche, die anderen Mitglieder mit den höchsten Punktzahlen zu schlagen!
Moderiert von der ENSC
Italiano : Jeux à scores
Divertiti con i vari giochi di punteggio su tablet e cerca di battere gli altri membri raggiungendo i punteggi più alti!
Ospitato da ENSC
Espanol : Jeux à scores
Diviértete con los distintos juegos de puntuación en tabletas e intenta batir a los demás miembros consiguiendo las puntuaciones más altas
Organizado por ENSC
