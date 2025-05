Jeux à vos marques, prêts, jouez ! – Ebersheim, 27 juin 2025 16:00, Ebersheim.

Tarif : – – EUR

Venez jouer à la bibliothèque avec vos amis ! Animés par Audrey de l’AGF d’Ebersheim. Dès 9 ans

Venez jouer à la bibliothèque avec vos amis ! Animés par Audrey de l’AGF d’Ebersheim.

Dès 9 ans.

3 place de la Mairie

Ebersheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 78 75

English :

Come and play in the library with your friends! Hosted by Audrey from AGF Ebersheim. Ages 9 and up

German :

Komm und spiele mit deinen Freunden in der Bibliothek! Animiert von Audrey von der AGF in Ebersheim. Ab 9 Jahren

Italiano :

Venite a giocare in biblioteca con i vostri amici! Guidati da Audrey dell’AGF Ebersheim. A partire dai 9 anni

Espanol :

¡Ven a jugar a la biblioteca con tus amigos! Dirigido por Audrey de AGF Ebersheim. A partir de 9 años

