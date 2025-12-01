Jeux à vos marques, prêts, jouez ! Ebersheim
Jeux à vos marques, prêts, jouez ! Ebersheim vendredi 19 décembre 2025.
Jeux à vos marques, prêts, jouez !
3 place de la Mairie Ebersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-19 16:00:00
fin : 2025-12-19 17:30:00
Date(s) :
2025-12-19
Venez jouer à la bibliothèque avec vos amis ! Animés par Audrey de l’AGF d’Ebersheim. Dès 6 ans
Venez jouer à la bibliothèque avec vos amis ! Animés par Audrey de l’AGF d’Ebersheim.
Dès 6 ans. 0 .
3 place de la Mairie Ebersheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 78 75
English :
Come and play in the library with your friends! Hosted by Audrey from AGF Ebersheim. Ages 6 and up
L’événement Jeux à vos marques, prêts, jouez ! Ebersheim a été mis à jour le 2025-12-03 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme