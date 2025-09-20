Jeux Anciens au Cloître Abbaye Saint-Pierre Moissac

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Jeux anciens avec l’association Tour de Jeux !

Dans le cadre exceptionnel du cloître de Moissac, venez découvrir et vous amuser avec une sélection de jeux anciens, proposés par l’association Tour de Jeux.

En bonus, une petite exposition vous fera voyager autour du monde à travers les jeux, pour petits et grands curieux !

Abbaye Saint-Pierre 6 place Durand de Bredon, 82200 Moissac Moissac 82200 Le Cacor Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 04 01 85 http://www.abbayemoissac.com/fr https://fr-fr.facebook.com/moissacpatrimoine L’abbaye de Moissac, aux origines légendaires, existe certainement depuis l’époque carolingienne. Mais c’est aux XIe et XIIe siècles, suite à son affiliation à la puissante abbaye de Cluny, qu’elle connaît son âge d’or. Lieu de foisonnement intellectuel et centre politique majeur dans le sud-ouest, l’abbaye de Moissac rayonna jusqu’en Catalogne grâce à la production de son scriptorium. Par le raffinement des sculptures de son portail et de son cloître exceptionnellement conservés, l’abbaye de Moissac est l’un des chefs d’œuvre de l’art roman en Occident, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. À la confluence du Tarn et de la Garonne, Moissac se situe sur la nationale 113, entre Montauban et Agen. Accessible par l’autoroute A62 (sortie 9 Castelsarrasin), l’abbaye se niche au pied des coteaux, en cœur de ville.

