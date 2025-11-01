Jeux Animation autour d’Halloween Lignières

Jeux Animation autour d’Halloween

34 Grande Rue Lignières Cher

Début : 2025-11-01 16:00:00

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Le bar à jeux L’Orchidée de Lignières propose des animations spéciales Halloween autour de jeux. La réservation est conseillée pour vous accueillir au mieux.

Le samedi 1er novembre, à partir de 16h, venez frissonner autour d’animaux et de jeux.

Cet après-midi sera consacré à l’horreur et la stratégie avec VILLAINOUS: L’assemblée des Vilains

Incarnez les célèbres méchants de l’univers Disney. .

34 Grande Rue Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 26 49 88 93

English :

The L’Orchidée games bar in Lignières is offering special Halloween entertainment and games. Reservations are recommended to ensure a warm welcome.

German :

Die Spielbar L’Orchidée in Lignières bietet spezielle Halloween-Animationen rund um Spiele an. Eine Reservierung ist ratsam, um Sie bestmöglich empfangen zu können.

Italiano :

Il bar giochi L’Orchidée di Lignières propone eventi speciali di Halloween basati sui giochi. Vi consigliamo di prenotare in anticipo per assicurarvi la migliore accoglienza possibile.

Espanol :

El bar de juegos L’Orchidée de Lignières ofrece eventos especiales de Halloween en torno a los juegos. Le aconsejamos que reserve con antelación para garantizar la mejor acogida posible.

