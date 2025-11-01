Jeux Animation autour d’Halloween Lignières
Jeux Animation autour d’Halloween Lignières samedi 1 novembre 2025.
Jeux Animation autour d’Halloween
34 Grande Rue Lignières Cher
Début : 2025-11-01 16:00:00
fin : 2025-11-01
2025-11-01
Le bar à jeux L’Orchidée de Lignières propose des animations spéciales Halloween autour de jeux. La réservation est conseillée pour vous accueillir au mieux.
Le samedi 1er novembre, à partir de 16h, venez frissonner autour d’animaux et de jeux.
Cet après-midi sera consacré à l’horreur et la stratégie avec VILLAINOUS: L’assemblée des Vilains
Incarnez les célèbres méchants de l’univers Disney. .
34 Grande Rue Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 26 49 88 93
English :
The L’Orchidée games bar in Lignières is offering special Halloween entertainment and games. Reservations are recommended to ensure a warm welcome.
German :
Die Spielbar L’Orchidée in Lignières bietet spezielle Halloween-Animationen rund um Spiele an. Eine Reservierung ist ratsam, um Sie bestmöglich empfangen zu können.
Italiano :
Il bar giochi L’Orchidée di Lignières propone eventi speciali di Halloween basati sui giochi. Vi consigliamo di prenotare in anticipo per assicurarvi la migliore accoglienza possibile.
Espanol :
El bar de juegos L’Orchidée de Lignières ofrece eventos especiales de Halloween en torno a los juegos. Le aconsejamos que reserve con antelación para garantizar la mejor acogida posible.
