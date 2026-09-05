Jeux : après-midi jeux de société Sélestat
mardi 20 octobre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Jeux : après-midi jeux de société
2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-20 14:00:00
fin : 2026-10-20 16:00:00
Date(s) :
2026-10-20
Une belle après-midi de jeux de société en perspective ! Dès 5 ans.
Une belle après-midi de jeux de société en perspective ! Dès 5 ans. 0 .
2 espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact.empreintes@cc-selestat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A fun afternoon of board games ahead! Ages 5 and up.
L’événement Jeux : après-midi jeux de société Sélestat a été mis à jour le 2026-09-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
À voir aussi à Sélestat (Bas-Rhin)
- Jeu vidéo archéologie & horreur Sélestat 18 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine 2026 Sélestat 19 septembre 2026
- Visitez librement une bibliothèque humaniste, Bibliothèque Humaniste, Sélestat 19 septembre 2026
- De la terre à la lumière, visite libre, Bibliothèque Humaniste, Sélestat 19 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine 2026 Sélestat 19 septembre 2026