UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sélestat

Jeux : après-midi jeux de société Sélestat

mardi 20 octobre 2026 · Sélestat

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
2 espace Gilbert Estève
Ville
67600 Sélestat
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Sélestat

Jeux : après-midi jeux de société

2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-20 14:00:00
fin : 2026-10-20 16:00:00

Date(s) :
2026-10-20

Une belle après-midi de jeux de société en perspective ! Dès 5 ans.
Une belle après-midi de jeux de société en perspective ! Dès 5 ans. 0  .

2 espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20  contact.empreintes@cc-selestat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fun afternoon of board games ahead! Ages 5 and up.

L’événement Jeux : après-midi jeux de société Sélestat a été mis à jour le 2026-09-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

À voir aussi à Sélestat (Bas-Rhin)