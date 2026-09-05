Informations pratiques

Sélestat

Jeux : après-midi jeux de société

2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-20 14:00:00

fin : 2026-10-20 16:00:00

Date(s) :

2026-10-20

Une belle après-midi de jeux de société en perspective ! Dès 5 ans.

Une belle après-midi de jeux de société en perspective ! Dès 5 ans. 0 .

2 espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact.empreintes@cc-selestat.fr

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English :

A fun afternoon of board games ahead! Ages 5 and up.

L’événement Jeux : après-midi jeux de société Sélestat a été mis à jour le 2026-09-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme