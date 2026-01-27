Jeux Aquatiques à Neptilude ! Piscine Neptilude Quiberon
Piscine Neptilude 1 Rue Neptune Quiberon
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14 12:00:00
2026-02-14
Dans le cadre des Jeux d’hiver proposés par la Ville de Quiberon
– 10h à 12h défis ludiques entre parents et enfants + initiation au Water Polo
– 14h30 à 18 h pool party avec la structure gonflable
A partir de 5 ans
Evènement gratuit ! .
Piscine Neptilude 1 Rue Neptune Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 39 07
