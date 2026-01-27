Jeux Aquatiques à Neptilude ! Piscine Neptilude Quiberon

Jeux Aquatiques à Neptilude !

Dans le cadre des Jeux d’hiver proposés par la Ville de Quiberon

– 10h à 12h défis ludiques entre parents et enfants + initiation au Water Polo

– 14h30 à 18 h pool party avec la structure gonflable

A partir de 5 ans

Evènement gratuit ! .

Piscine Neptilude 1 Rue Neptune Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 39 07

