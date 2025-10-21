Jeux, arts et sports Place des Arènes Soustons
Jeux, arts et sports Place des Arènes Soustons mardi 21 octobre 2025.
Jeux, arts et sports
Place des Arènes Médiathèque Soustons Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-21
Date(s) :
2025-10-21
En famille dès 6 ans.
Découvrez l’histoire des Jeux Olympiques au travers d’activités ludiques et sportives faisant à la fois travailler les muscles et les méninges
Sur réservation par téléphone, mail ou auprès des bibliothécaires.
Place des Arènes Médiathèque Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67 mediatheque@mairie-soustons.fr
English : Jeux, arts et sports
For families aged 6 and over.
Discover the history of the Olympic Games through fun and sporting activities that get the muscles and brains working at the same time
Bookings by phone, e-mail or with the librarians.
German : Jeux, arts et sports
Für die ganze Familie ab 6 Jahren.
Entdecken Sie die Geschichte der Olympischen Spiele anhand von spielerischen und sportlichen Aktivitäten, die sowohl die Muskeln als auch das Gehirn trainieren
Reservierung per Telefon, E-Mail oder bei den Bibliothekarinnen erforderlich.
Italiano :
Per famiglie dai 6 anni in su.
Scoprite la storia dei Giochi Olimpici attraverso attività ludiche e sportive che mettono in moto muscoli e cervello
Prenotazioni per telefono, e-mail o presso i bibliotecari.
Espanol : Jeux, arts et sports
Para familias a partir de 6 años.
Descubra la historia de los Juegos Olímpicos a través de actividades lúdicas y deportivas que ponen a trabajar los músculos y el cerebro
Reservas por teléfono, correo electrónico o con los bibliotecarios.
L’événement Jeux, arts et sports Soustons a été mis à jour le 2025-10-10 par OTI LAS