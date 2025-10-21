Jeux, arts et sports Place des Arènes Soustons

Jeux, arts et sports Place des Arènes Soustons mardi 21 octobre 2025.

Jeux, arts et sports

Place des Arènes Médiathèque Soustons Landes

En famille dès 6 ans.

Découvrez l’histoire des Jeux Olympiques au travers d’activités ludiques et sportives faisant à la fois travailler les muscles et les méninges

Sur réservation par téléphone, mail ou auprès des bibliothécaires.

Place des Arènes Médiathèque Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67 mediatheque@mairie-soustons.fr

English : Jeux, arts et sports

For families aged 6 and over.

Discover the history of the Olympic Games through fun and sporting activities that get the muscles and brains working at the same time

Bookings by phone, e-mail or with the librarians.

German : Jeux, arts et sports

Für die ganze Familie ab 6 Jahren.

Entdecken Sie die Geschichte der Olympischen Spiele anhand von spielerischen und sportlichen Aktivitäten, die sowohl die Muskeln als auch das Gehirn trainieren

Reservierung per Telefon, E-Mail oder bei den Bibliothekarinnen erforderlich.

Italiano :

Per famiglie dai 6 anni in su.

Scoprite la storia dei Giochi Olimpici attraverso attività ludiche e sportive che mettono in moto muscoli e cervello

Prenotazioni per telefono, e-mail o presso i bibliotecari.

Espanol : Jeux, arts et sports

Para familias a partir de 6 años.

Descubra la historia de los Juegos Olímpicos a través de actividades lúdicas y deportivas que ponen a trabajar los músculos y el cerebro

Reservas por teléfono, correo electrónico o con los bibliotecarios.

