Jeux au clavier – Qui écrit le plus vite ? Bibliothèque Villejean Rennes
Jeux au clavier – Qui écrit le plus vite ? Bibliothèque Villejean Rennes mercredi 28 janvier 2026.
Jeux au clavier – Qui écrit le plus vite ? Bibliothèque Villejean Rennes Mercredi 28 janvier, 15h30 dans la limite des places disponibles
Mesurez-vous aux autres lors d’un tournoi de rapidité et de précision au clavier.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-28T15:30:00.000+01:00
Fin : 2026-01-28T16:30:00.000+01:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 32
Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32