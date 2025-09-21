Jeux autour de l’architecture Maison-Musée du Haut Verdon Colmars

Jeux autour de l’architecture Maison-Musée du Haut Verdon Colmars dimanche 21 septembre 2025.

Jeux autour de l’architecture Dimanche 21 septembre, 14h00 Maison-Musée du Haut Verdon Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Découvrez l’architecture en vous amusant tout au long de votre visite de la Maison Musée. Les jeux seront mis à disposition de tous les visiteurs à l’accueil du musée, profitez-en !

RDV devant la Maison Musée

Accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal à Colmars-les-Alpes

04 92 83 41 92

colmarslesalpes@verdontourisme.com

Maison-Musée du Haut Verdon Place neuve 04370 Colmars-les-Alpes Colmars 04370 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 83 41 92 https://www.haut-verdon-maison-musee.com/ [{« link »: « mailto:colmarslesalpes@verdontourisme.com »}] La Maison Musée du Haut-Verdon est avant tout un lieu de regroupement culturel, celui de la haute vallée du Verdon. Depuis 2003, l' »Association Maison Musée et Forts Vauban du Haut-Verdon » mène un travail de collecte et de recherche dans le but de présenter aux visiteurs l’ensemble de ce patrimoine culturel, matériel autant qu’immatériel ; ce sont des objets, des vêtements ou encore des outils mais aussi des pratiques et des savoir-faire qui sont présentés, autant de témoignages du passé qui nous renseignent sur les modes de vies d’une vallée de moyenne montagne.

Découvrez l’architecture en vous amusant tout au long de votre visite de la Maison Musée. Les jeux seront mis à disposition de tous les visiteurs à l’accueil du musée, profitez-en !

Arnaud Brunet – OTi