Jeux autour des livres Bibliothèque muncipale Vieillevigne 38C, rue du Quarteron Vieillevigne

Jeux autour des livres Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque muncipale Vieillevigne

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T10:45

Fin : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T10:45

Jeux mêlant sport et lecture !!

Venez découvrir des activités ludiques qui combinent un peu de compétition sportive avec la découverte des livres ! Ces jeux originaux vous invitent à bouger, vous amuser tout en explorant des univers littéraires.

Une façon dynamique et conviviale de mêler plaisir du sport et passion de la lecture, accessible à tous les âges et niveaux.

Bibliothèque muncipale Vieillevigne 38C, rue du Quarteron 38C rue du Quarteron 44116 Vieillevigne Vieillevigne 44116 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 32 57 56 https://petite-b.fr/

