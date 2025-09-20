Jeux autour du patrimoine Maison des Sources Mauléon-Barousse

Jeux autour du patrimoine Maison des Sources Mauléon-Barousse samedi 20 septembre 2025.

Jeux autour du patrimoine

Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-20

Quel patrimoine immatériel que l’eau ! Et quel meilleur endroit que la Maison des Sources pour l’explorer ?

Entre 10h et 12h, venez relever des défis scientifiques accessibles à tous les âges !

Et parce que les graines de scientifiques que vous êtes, peuvent aussi devenir de vrais architectes, testez vos talents avec un défi d’équilibre qui réussira à construire la tour la plus haute ?

Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr

English :

What intangible heritage is water? And what better place to explore it than at the Maison des Sources?

Between 10 a.m. and 12 p.m., come and take on scientific challenges accessible to all ages!

And because you’re the seeds of science, you can also become real architects, so test your talents with a balancing act challenge: who will succeed in building the tallest tower?

German :

Was für ein immaterielles Kulturerbe ist Wasser? Und welcher Ort wäre besser geeignet als das Maison des Sources, um es zu erforschen?

Zwischen 10 und 12 Uhr können Sie sich hier wissenschaftlichen Herausforderungen stellen, die für alle Altersgruppen geeignet sind!

Und weil aus den Wissenschaftlern, die ihr seid, auch echte Architekten werden können, könnt ihr eure Talente bei einer Balance-Herausforderung testen: Wer schafft es, den höchsten Turm zu bauen?

Italiano :

Quale patrimonio immateriale è l’acqua! E quale posto migliore della Maison des Sources per esplorarlo?

Tra le 10.00 e le 12.00, venite a cimentarvi in sfide scientifiche accessibili a tutte le età!

E poiché siete scienziati che possono diventare anche veri architetti, mettete alla prova il vostro talento con una sfida di equilibrio: chi riuscirà a costruire la torre più alta?

Espanol :

¡Qué patrimonio inmaterial es el agua! ¿Y qué mejor lugar para explorarlo que la Maison des Sources?

Entre las 10.00 y las 12.00 horas, ¡venga a enfrentarse a algunos retos científicos accesibles a todas las edades!

Y como sois de esos científicos que también pueden convertirse en auténticos arquitectos, poned a prueba vuestro talento con un desafío de equilibrio: ¿quién conseguirá construir la torre más alta?

