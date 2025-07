Jeux Auvergnades Olympiades sportives et festives Place de la Victoire Yssingeaux

Place de la Victoire Place de la Grenette Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – – EUR

20 € 1 équipe de 4 personnes

25 € 1 équipe de 5 personnes

30 € 1 équipe de 6 personnes

Début : Dimanche 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Les Olympiades des Auvergnades se dérouleront en centre-ville, place de la Victoire à partir de 13 h 30. L’animation tournera autour de 5 jeux dont la traditionnelle piscine.

Place de la Victoire Place de la Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes brice.chassin2@gmail.com

English :

The Olympiades des Auvergnades will take place in the town center, Place de la Victoire, from 1:30 pm. The event will feature 5 games, including the traditional swimming pool.

German :

Die Olympiade der Auvergnades findet ab 13:30 Uhr im Stadtzentrum auf dem Place de la Victoire statt. Die Animation wird sich um 5 Spiele drehen, darunter das traditionelle Schwimmbad.

Italiano :

Le Olimpiadi dell’Auvergne si svolgeranno nel centro della città, in Place de la Victoire, a partire dalle 13.30. Ci saranno 5 giochi, tra cui la tradizionale piscina.

Espanol :

Los Juegos Olímpicos de Auvernia tendrán lugar en el centro de la ciudad, en la plaza de la Victoire, a partir de las 13.30 horas. Habrá 5 juegos, incluida la tradicional piscina.

