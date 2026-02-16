Jeux avec le Centre Socioculturel du Pays Foyen Centre socioculturel du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande

Jeux avec le Centre Socioculturel du Pays Foyen

Centre socioculturel du Pays Foyen 16 rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-20 2026-02-21

Du jeu, des jeux.

Des joueuses et des joueurs novices ou passionné/es

Venez partager des émotions à travers le monde ludique!

RDV au Centre Socioculturel (16 rue Marceau) à Sainte-Foy-La-Grande.

– Rencontres échecs le samedi 21 Février de 14h à 17h

– Grand jeu de plateau le mercredi 18 Février de 16h30 à 18h sur inscription

– Jeu de rôle le vendredi 20 Février de 14h à 17h

Renseignements au 05 35 75 98 16 ou 06 25 14 53 90 .

Centre socioculturel du Pays Foyen 16 rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 16 ludo-rdejeu@cscfoyen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Jeux avec le Centre Socioculturel du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-02-14 par OT du Pays Foyen