Jeux avec le Centre Socioculturel du Pays Foyen Centre socioculturel du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande
Jeux avec le Centre Socioculturel du Pays Foyen Centre socioculturel du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande mercredi 18 février 2026.
Jeux avec le Centre Socioculturel du Pays Foyen
Centre socioculturel du Pays Foyen 16 rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18 2026-02-20 2026-02-21
Du jeu, des jeux.
Des joueuses et des joueurs novices ou passionné/es
Venez partager des émotions à travers le monde ludique!
RDV au Centre Socioculturel (16 rue Marceau) à Sainte-Foy-La-Grande.
– Rencontres échecs le samedi 21 Février de 14h à 17h
– Grand jeu de plateau le mercredi 18 Février de 16h30 à 18h sur inscription
– Jeu de rôle le vendredi 20 Février de 14h à 17h
Renseignements au 05 35 75 98 16 ou 06 25 14 53 90 .
Centre socioculturel du Pays Foyen 16 rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 16 ludo-rdejeu@cscfoyen.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Jeux avec le Centre Socioculturel du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-02-14 par OT du Pays Foyen