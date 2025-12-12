JEUX AVEC RAPHAËLLE ALVAREZ, SOCIÉTÉ ANIMA JEUX 66 Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien

JEUX AVEC RAPHAËLLE ALVAREZ, SOCIÉTÉ ANIMA JEUX 66

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-04 15:00:00

fin : 2026-03-04 18:00:00

2026-03-04

Mercredi 04 mars de 15h à 18h > Profitez des vacances en compagnie de Raphëlle Alvarez, Société Anima Jeux 66 un moment ludique pour un public familial/ados/adultes jeux coopératifs, d’ambiance, de plateaux, de lettres (Splendor, Code Name, Casse…

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 70

English :

Wednesday March 04 from 3pm to 6pm > Enjoy the vacations in the company of Raphëlle Alvarez, Société Anima Jeux 66: a playful moment for a family/teen/adult audience: cooperative games, atmospheric games, board games, word games (Splendor, Code Name, Casse…

